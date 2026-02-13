Anzeige
Die Kommerzialisierung der räumlichen Intelligenz in Billionen-Märkten beginnt jetzt
WKN: 523280 | ISIN: DE0005232805 | Ticker-Symbol: BDT
Xetra
12.02.26 | 17:35
18,400 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
13.02.2026 13:15 Uhr
13.02.2026 13:15 Uhr
199 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Bertrandt AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Bertrandt AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Bertrandt AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Ehningen (pta000/13.02.2026/12:44 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Bertrandt AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900DRBK1K538NYX30 
Straße, Hausnr:         Birkensee 1 
PLZ:              71139 
Ort:              Ehningen, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Union Investment Privatfonds GmbH Registrierter Sitz und Staat: Frankfurt am Main, Deutschland

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 10.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   1,97          0,00             1,97           10.143.240 
  letzte   4,52          0,00             4,52 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0005232805 0             199.432            0,00          1,97 
  Summe:                      199.432                        1,97

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 11.02.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bertrandt AG 
           Birkensee 1 
           71139 Ehningen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Björn Voss 
Tel.:         0703465613076 
E-Mail:        bjoern.voss@bertrandt.com 
Website:       www.bertrandt.com 
ISIN(s):       DE0005232805 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770983040092 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 06:44 ET (11:44 GMT)

© 2026 Dow Jones News
