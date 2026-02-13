Weiterlesen...

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 37 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 63%. In dieser Woche haben einen Nachkauf getätigt, ein Limit platziert, eine Hebelspekulation gestartet und zwei Ziele angepasst. Heute reichen wir noch einen Verkauf von gestern nach, nennen ein paar Details und heben ein weiteres Ziel an. Betroffen sind unter anderem Amazon, Alphabet, SAP, IBU-Tec, Evonik, Stellantis, Porr, Indus, Gold, unser Copper ETF und Itochu. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.AI Scare TradeAn der Wall Street manifestiert sich die KI Angst. Die Sorge vor Disruption, erfasst eine Branche nach der anderen. Diese Woche schwappte die Angst in den Sektor Finanzen, Beratung und Consulting. Es hagelte kräftige Abschläge etwa bei den Index-Anbietern MSCI und S&P Global, bei Moodys oder auch bei Wolters Kluwer aus dem Legal-Bereich.Letzte Woche hatten wir an dieser Stelle den Software-Sektor mit den Charts von S&P500 und Nasdaq100 verglichen. Hier noch mal der Link zum letzten Stop&Go.Weil es diese Woche noch nicht kommentiert wurde, starten wir heute mit zwei Nachträgen: Zunächst zu Porr. Die staatlichen Investitionsprogramme in Europa machen sich bemerkbar: der Bau boomt, insbesondere von Großprojekten. Davon profitieren die Österreicher besonders. Wir heben unser Kursziel an, nachdem das Erste erreicht wurde.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir imverschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an?kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!