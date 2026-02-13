Auf dem Heimatmarkt in China wird es für BYD immer unangenehmer: Die Konkurrenz wächst, Subventionen fallen weg und die Auslieferungen stocken. Umso wichtiger wird daher die internationale Strategie: In Mexiko fasst der Autobauer nun ein Werk ins Auge, das auf Anhieb zum größten außerhalb Chinas werden könnte. Auch Mercedes-Benz spielt eine Rolle.BYD zählt neben Geely und VinFast zu den drei Finalisten im Bieterverfahren um ein Gemeinschaftswerk von Nissan-Mercedes in Aguascalientes. Das Werk wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär