KPS AG: Aufsichtsrat bestellt Michael Hessing als neuen Finanzvorstand, Vertrag von Vorstandsmitglied Leonardo Musso verlängert Unterföhring/München, 13. Februar 2026 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), führender Beratungspartner im Handel (B2C & B2B) für digitale Transformation in den Bereichen Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat heute Herrn Michael Hessing mit Wirkung ab dem 15. Februar 2026 in den Vorstand der KPS AG berufen hat. Michael Hessing wird den Vorstand als Chief Financial Officer (CFO) verstärken. Daneben wurde der Vertrag von Leonardo Musso, bisheriger Alleinvorstand, durch den Aufsichtsrat der KPS AG vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Der Aufsichtsrat hat Leonardo Musso in diesem Zuge zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Alle Entscheidungen wurden einstimmig getroffen. Erfahrenes Vorstandsteam zur Umsetzung der strategischen Transformation "Wir freuen uns sehr, den Vorstand der KPS AG mit Herrn Hessing um einen ausgewiesenen Finanzexperten verstärken zu können. Seine langjährige Erfahrung aus leitenden Finanzpositionen und seine umfassenden Kenntnisse aus Transformationssituationen kann Herr Hessing bei der KPS ideal einbringen, um die eingeleitete strategische Transformation voranzutreiben. Ebenso sind wir erfreut, dass Herr Musso der KPS AG, nunmehr als Vorstandsvorsitzender, für drei weitere Jahre zur Verfügung steht. Wir wünschen dem neuen Vorstandsteam viel Erfolg und blicken einer vertrauensvollen Zusammenarbeit entgegen", sagt Michael Tsifidaris, Aufsichtsratsvorsitzender der KPS AG. Michael Hessing verfügt über umfassende Erfahrung in der Finanzsteuerung und strategischen Weiterentwicklung von technologie- und industrieorientierten Unternehmen. Er ist Gründungspartner bei Executive Interim Partners und war in leitenden Finanzfunktionen tätig, unter anderem verantwortete er als CEO und CFO den Aufbau einer global tätigen Medizintechnik-Gruppe. Darüber hinaus bringt er Governance-Erfahrung als Vorsitzender des Aufsichtsrats einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft mit. Seine Karriere begann er im Consulting-Bereich, unter anderem bei Arthur Andersen. Michael Hessing ist Diplom-Kaufmann und studierte Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Tübingen und Mannheim.





Über die KPS AG KPS treibt gemeinsam mit seinen Kunden die digitale Transformation kontinuierlich voran und gestaltet mit einer ganzheitlichen Vision schon heute die Welt von morgen: smarte Best-Practice-Prozesse und herausragende Kundenerlebnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der individuellen Kundeninteraktion über die Supply Chain und das operative Kerngeschäft bis hin zu den Finanzen. Das Münchner Beratungshaus ist der führende Partner für Handels- und Konsumgüterunternehmen in der Strategie-, Prozess- und Technologieberatung und setzt bei der Umsetzung auf einsatzbereite Accelerator-Technologien und führende Best-of-Breed-Lösungen aus einem starken Partnernetzwerk. Für seine Leistungen wurde KPS u.a. mehrfach mit dem "Hidden Champion"-Award in der Kategorie Konsumgüter & Handel sowie als Fokuspartner im Rahmen der SAP Diamant-Initiative für die Kategorie "Retail & Consumer Products" ausgezeichnet. Mehr erfahren Sie online unter www.kps.com .





