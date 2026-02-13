Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Kommerzialisierung der räumlichen Intelligenz in Billionen-Märkten beginnt jetzt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
onemarkets Blog
13.02.2026 13:40 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(0)

The Bottom Line: US-Konjunkturberichte und Eurozonen-PMI

In der kommenden Woche rücken in den USA und der Eurozone mehrere bedeutende Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. In den Vereinigten Staaten veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis die erste Schätzung zum BIP für das vierte Quartal 2025 sowie Zahlen zu Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte. Ergänzend dazu erscheinen die aktuellen Daten zur Kern-PCE-Inflation.

In der Eurozone richtet sich der Fokus auf den Composite PMI für Februar. Der Indikator liefert einen Überblick über die Aktivität in Industrie und Dienstleistungssektor. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Arbeitsmarktindikatoren, nachdem es im Januar erstmals seit September Hinweise auf einen Stopp der Beschäftigungszuwächse gab.

?? Jetzt lesen: UniCredit - The Bottom Line

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

© 2026 onemarkets Blog
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.