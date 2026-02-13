Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Freie Hansestadt Bremen platziert eine neue staatsnahe Anleihe (ISIN DE000A5ENMS9/ WKN A5ENMS) mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro und 20 Jahren Laufzeit, so die Börse Stuttgart.Die jährliche Kuponzahlung betrage 3,625%, mit der ersten Zinszahlung am 9. Februar 2027 und Endfälligkeit am 9. Februar 2046. Der jüngste Kurs liege bei 100,9% (Stand: 12.02.2026), entsprechend ergebe sich eine aktuelle Rendite von rund 3,56% pro Jahr. Die Mindestanlagesumme betrage 1.000 Euro. Fitch bewerte die Anleihe mit dem Spitzenrating AAA. (News vom 12.02.2026) (13.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
