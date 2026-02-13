© Foto: OpenAIDer Energiekonzern ConocoPhillips investiert 2,1 Milliarden US-Dollar, um stillgelegte Felder in Norwegen bis 2028 wiederzubeleben. Was steckt hinter diesem Projekt?Der US-amerikanische Energiekonzern ConocoPhillips und seine Partner werden rund 20 Milliarden norwegische Kronen (2,11 Milliarden US-Dollar) investieren, um die Produktion auf drei Feldern im Großraum Ekofisk bis Ende 2028 wieder aufzunehmen, wie Reuters berichtet. Dies geht aus Plänen hervor, die am Freitag der norwegischen Regierung vorgelegt wurden. Das Projekt mit dem Namen Previously Produced Fields (PPF) hat zum Ziel, mehr Kohlenwasserstoffe aus den im Jahr 2019 stillgelegten Feldern Albuskjell, Vest Ekofisk und …Den vollständigen Artikel lesen
