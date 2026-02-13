Krypto-Winter is coming!: Horror-Quartal für Coinbase: COIN-Aktie vor finalem Crash

Anzeige / Werbung

Der Krypto-Winter ist da: Coinbase hat ein übles Quartal hinter sich. Die COIN-Aktie fällt deutlich und dürfte weiter korrigieren. Eine HKCM-Analyse.

Der Schock sitzt tief: Coinbase weist für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 667 Millionen Dollar aus. So hoch war das Minus zuletzt im tiefsten Bitcoin-Bärenmarkt 2022. Ausgerechnet in einem Jahr, das das Management als "stark" beschreibt, rutscht der Kryptobörsen-Betreiber deutlich ins Minus.

Bewertungsverluste auf eigene Krypto-Bestände und strategische Beteiligungen überlagern ein operativ solides Geschäft. Die COIN-Aktie ist seit Oktober um fast 70 Prozent gefallen und dürfte ihre Talfahrt fortsetzen, wie unsere technische Analyse zeigt.

Krypto-Krise: Coinbase kämpft an allen Fronten

Operativ wuchs der Konzernumsatz 2025 um neun Prozent auf 7.2 Milliarden Dollar, doch im Schlussquartal sanken die Erlöse auf 1.7 Milliarden Dollar, gut 20 Prozent weniger als im Vergleichzeitraum des Vorjahres. Die Transaktionserlöse gaben um fast ein Drittel auf 983 Millionen Dollar nach, das Abo- und Servicegeschäft schrumpfte leicht auf 727 Millionen Dollar.

Hauptgrund für den hohen Quartalsverlust waren 718 Millionen Dollar Bewertungsminus auf das eigene Krypto-Portfolio sowie 395 Millionen Dollar Verlust aus Beteiligungen. Gleichzeitig stiegen die operativen Ausgaben 2025 um 35 Prozent auf 5.7 Milliarden Dollar.

Auch die Handelsaktivität kühlte im vierten Quartal spürbar ab. Das Volumen privater Kunden sank um sechs Prozent auf 56 Milliarden Dollar, institutionelle Spot-Umsätze gingen um 13 Prozent auf 215 Milliarden Dollar zurück. Für das Gesamtjahr meldet Coinbase zwar ein Volumenplus von 156 Prozent auf 5.2 Billionen Dollar, doch die Dynamik ließ zuletzt nach.

Hoffnung setzt das Unternehmen auf Stablecoins wie USDC, deren durchschnittliche Bestände auf der Plattform um 18 Prozent auf 17.8 Milliarden Dollar stiegen, sowie auf den Ausbau der Everything Exchange und der Base-Blockchain.

HKCM-Analyse: COIN-Aktie vor finalem Crash?

Die Coinbase-Aktie leidet nicht nur unter den schlechten Earnings. Schon seit Monaten drückt der schwache Kryptomarkt auf die Börsenbilanz. Bitcoin erlebte das schwächste Quartal eines Post-Halving-Jahres in seiner bisherigen Geschichte. Das Krypto-Interesse an der Wall Street kehrt langsam zurück, aber die Kurse bleiben schwach.

Vom letzten Allzeithoch im September hat BTC zwischenzeitlich mehr als 50 Prozent korrigiert. Seit Beginn des Krypto-Winters im Oktober hat die COIN-Aktie ihrerseits 70 Prozent an Wert verloren. Alleine am gestrigen Donnerstag fiel der Kurs parallel zur Earnings-Enttäuschung um acht Prozent.

Laut unserer technischen Elliott-Wellen-Analyse sollte sich die Korrektur der Coinbase-Aktie noch etwas fortsetzen. Eine zwischenzeitlich Rallye gegen die Abwärtstrend ist in der blauen Welle (iv) zu erwarten, über den Widerstand bei gut 291 US-Dollar sollte es dabei aber nicht gehen.

Vielmehr sollte an die blaue Welle (iv) ein finaler Abverkauf zum avisierten Tief der übergeordneten türkisen Korrekturwelle 2 folgen. Ein direkter Abverkauf unter die Unterstützung bei rund 138 US-Dollar ist laut Alternativszenario zu 33 Prozent wahrscheinlich. In diesem Fall würde die blaue Welle (iii) verlngert und die Gegenrallye der blauen (iv) käme erst danach.

