Mit der IREN-Aktie hatten wir zuletzt im Januar einen Volltreffer-Trade gefeiert. Das Unternehmen steht nun an einem strategisch entscheidenden Punkt. Während der Markt das Geschäft noch zwischen klassischem Bitcoin-Mining und moderner KI-Infrastruktur verortet, verdichten sich die Hinweise auf einen strukturellen Wandel mit erheblichen Wachstumsperspektiven. Geschäftszahlen bestätigen strategischen Umbau Bereits in unseren letzten Artikeln wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de