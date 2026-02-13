Der Bitcoin präsentiert sich weiterhin äußerst fragil. Nach dem Ausverkauf zu Beginn des Monats kam es am Freitag vor einer Woche zu einem starken Bounce. Doch seither zeigt der Trend wieder nach unten. Müssen sich Anleger auf noch tiefere Korrekturen einstellen? Analyst senkt Kursziel Die Lage im Krypto-Sektor bleibt angespannt. Zwar hatte die Mutter aller Kryptowährungen nach einer starken Verkaufswelle zum Ende der vergangenen Woche eine Erholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de