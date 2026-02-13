Ein Entwickler einer quelloffenen Software muss sich derzeit Kritik von einem KI-Agenten anhören. Der Grund: Er hatte Code-Vorschläge der KI abgelehnt. Statt sich damit abzufinden, holte der Agent zum Gegenschlag aus und versuchte, den Namen des Entwicklers öffentlich zu beschmutzen. KI-Agenten sollen uns tiefgreifende, mehrteilige Aufgaben abnehmen, die normale Chatbots überfordern würden. Die autonom agierenden Tools bergen aber auch ihre Risiken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
