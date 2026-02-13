Ein unscheinbarer Name, kaum beachtet von der breiten Masse - doch hinter den Kulissen der europäischen Weltraum-Ambitionen entsteht gerade ein neuer Star. Dieses Unternehmen ist an Schlüsselprojekten beteiligt, profitiert vom Milliardenboom im All - und steht womöglich erst am Anfang einer Neubewertung.Die Firma ist hierzulande noch unbekannt, kann allerdings schnell einen wichtigen Part in der europäischen Sicherheitsstrategie einnehmen. Warum dieser europäische Weltraum-Player jetzt auf den Radar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär