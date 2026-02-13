Berlin/Frankfurt (ots) -Kirsten Wiebke Otte von der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) erhält für ihr Exposé "Friendsmas" den Impuls Preis der ARD Degeto Film. Die Preis-Verleihung fand im Rahmen des ARD Degeto Campus zum Thema "Distribution" anlässlich der 76. Berlinale statt. Der Geschäftsführer der ARD Degeto Film Thomas Schreiber übergab den Preis gemeinsam mit Redaktionsleiter Christoph Pellander an Kirsten Wiebke Otte.Mit dem Impuls Preis lädt die ARD Degeto Studierende deutschsprachiger Filmhochschulen dazu ein, ihre Stoffideen für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" und für die ARD Mediathek einzureichen. Das Thema für die inzwischen 11. Ausschreibung war "A Christmas Comedy!" - das Exposé zu einem Feel-Good-Movie für die ganze Familie in der Vorweihnachtszeit.Die Degeto-Jury unter dem Vorsitz der diesjährigen "Patin" Diane Wurzschmitt wählte "Friendsmas" unter mehr als 30 Einreichungen aus und begründete ihre Wahl damit, dass Kirsten Wiebke Otte in ihrer Weihnachts-Rom-Com frisch, modern und augenzwinkernd die Selbstfindungs- und Abnabelungsversuche zweier Endzwanziger beschreibt."Dabei lässt sie auch die jeweiligen Familien nicht außer Acht. Dies bietet generationsübergreifend komische wie charmante Momente zum Verlieben, Entlieben und Neubeginnen. Mit einer solch warmherzigen Geschichte können wir unsere Zuschauer:innen in der Weihnachtszeit wunderbar auf das Fest der Liebe einstimmen.", so die Jury.Verbunden mit dem Preis ist ein Treatmentauftrag in Höhe von 7.500 Euro und die Chance, den Stoff bis zum finalen Drehbuch gemeinsam mit der Redaktion zu entwickeln.Und darum geht es in "Friendsmas": Als zwei Endzwanziger aus ganz unterschiedlichen Gründen beschließen, Weihnachten lieber ohne ihre Familien zu feiern, suchen sie über die App "Friendsmas" Gleichgesinnte und finden ... - sich!Mit dem Impuls Preis fördert die ARD Degeto Film seit 2014 den Nachwuchs der deutschsprachigen Filmhochschulen und bietet den Studierenden die Möglichkeit, bereits mit ihren ersten Werken vor ein großes Publikum zu treten. Fünf der ausgezeichneten Projekte fanden bereits den Weg ins Hauptabendprogramm am Freitag im Ersten. Ein weiterer Film wird noch in 2026 zur Ausstrahlung kommen.Foto unter ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto FilmLeiterin Kommunikation und PresseNatascha LieboldTel.: 069/1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43013/6216534