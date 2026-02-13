Japanese researchers used supercomputer simulations to reveal how sodium ions form clusters and move within hard carbon anodes, identifying nanopore sizes and transition regions that control diffusion and rate performance in sodium-ion batteries. Their findings offer design guidelines for optimizing hard-carbon anodes to improve energy density, cycling, and commercialization prospects.Scientists from Japan's Institute of Science Tokyo (Science Tokyo) have used supercomputer simulations to unravel the physics of hard carbon (HC) anodes in sodium-ion batteries (NIBs). HC is a key component in state-of-the-art ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine