MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz Schlüsselpartner für die künftige internationale Zusammenarbeit genannt. Notwendig sei "ein starkes Netz globaler Partnerschaften", sagte der CDU-Politiker.

"So wichtig europäische Integration und transatlantische Partnerschaft für uns bleiben, sie werden nicht mehr hinreichen, um unsere Freiheit zu bewahren", sagte Merz. Partnerschaft sei dabei kein absoluter Begriff. Partnerschaft setze keine vollkommene Übereinstimmung aller Werte und Interessen voraus. Das gehöre zu den Lehren dieser Tage.

Kanada und Japan, die Türkei, Indien oder auch Brasilien spielten dabei "Schlüsselrollen". Er nannte auch Südafrika, die Golfstaaten "und andere". "Mit ihnen wollen wir enger zusammenrücken, in gegenseitigem Respekt und mit langem Atem", sagte Merz.