Siemens Energy hat die Erwartungen im ersten Quartal 2026 weit übertroffen. Rekordaufträge und eine Cashflow-Explosion heizen den Markt an. Was bedeutet das für die Aktie und den weiteren Verlauf des Jahres? Siemens Energy hat am 11. Februar beeindruckende Ergebnisse für das erste Quartal 2026 präsentiert. Der Auftragseingang übertraf die Erwartungen deutlich und erreichte mit 17,6 Milliarden Euro einen Rekordwert. Das entspricht einer Steigerung von 22 Prozent im Vergleich zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de