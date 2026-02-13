Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat im Schlussquartal deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet als gedacht. Im neuen Jahr will Chef Benedetto Vigna das Unternehmen ähnlich profitabel abschneiden lassen wie zuletzt. Die Aktie goutierte die guten News und machte einen Sprung nach oben.Gute News von Ferrari. Der Umsatz legte im vierten Quartal um 4 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu. Der Luxussportwagenbauer schraubte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 9 Prozent auf 700 Millionen Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
