Die Wall Street geht auf Distanz zur größten US-Kryptobörse. Nachdem Coinbase die Erwartungen für das vierte Quartal verfehlt hat, strichen namhafte Analysehäuser ihre Kursziele zusammen. Die Aktie steht unter Druck, während der gesamte Kryptosektor mit Gegenwind kämpft.Die Investmentbank JPMorgan reagierte prompt auf die jüngsten Geschäftszahlen. Die Analysten senkten ihr Kursziel für das Papier von 290 auf 252 Dollar. Der Grund: Ein schwieriges Marktumfeld und ein spürbarer Rückgang der Handelsaktivitäten
