Gold und Silber hatten gestern einen rabenschwarzen Tag. Die Edelmetalle gerieten ab etwa 17 Uhr deutlich unter Druck. Der angebliche Grund: Bloomberg berichtet über ein internes Kreml-Papier, wonach Russland bei Beendigung des Ukraine-Kriegs wieder zurück in den Dollar-Zahlungsverkehr kehren könnte. Das würde den Ambitionen der BRIC-Staaten, sich vom Dollar zu lösen, einen Strich durch die Rechnung machen.Sonderlich überzeugend ist diese Begründung freilich nicht: Sollte der Markt wirklich über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär