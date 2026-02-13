Frankfurt am Main/Berlin (ots) -Zum Start der Berlinale lädt die ARD Degeto Film traditionell zum großen Netzwerktreffen ein und bereits zum 11. Mal trafen sich rund 100 Kreative und Programm-Macher:innen zum Austausch. Veranstaltet wurde der ARD DEGETO CAMPUS in diesem Jahr gemeinsam von ARD Degeto Film, ARD-Programmdirektion und ARD Koordination Fiktion mit Unterstützung der Film und Medienstiftung NRW.Christoph Pellander, designierter Geschäftsführer der ARD Degeto Film, führte gemeinsam mit Jonas Schlatterbeck (Head of Content ARD Mediathek) durch den Vormittag, in dessen Zentrum dieses Mal die Verbreitung von (seriellem) Content stand.Für Christoph Pellander ist der Auftrag klar: "Gute und überzeugende Inhalte beginnen heute nicht mehr allein mit einem Drehbuch - und sie enden nicht mit der letzten Klappe. Wie sie die Zuschauenden erreichen, muss von Anfang an mitgedacht werden - von der Entwicklung der ersten Idee bis zum Release in der ARD Mediathek. Gemeinsam mit den Kreativen und den Programmschaffenden in der ARD sorgen wir dafür, dass sie zur richtigen Zeit, auf den richtigen Plattformen und in der passenden Form beim Publikum ankommen."Präsentiert wurden außerdem drei Programm-Highlights, die genau diesen kreativen Ansatz der Verbreitung mit sich bringen: "All Heroes Are Bastards" (ARD Degeto) von Esra und Patrick Phul (Picture Me Rollin' GmbH) und der bildundtonfabrik (btf) ist eine Superhelden-Mystery-Serie, die komplett in Köln-Porz entstanden ist - direkt aus der Community für die Community. Zwei der sechs Folgen werden im Rahmen des Berlinale Series Market Selects gezeigt.Die Mysteryserie "House of Yang" (SWR) von Stefanie Ren zeigt in düsterer Schwarzwald-Kulisse, mit welcher Wucht Geschehnisse der Vergangenheit noch in die Gegenwart reichen können - und spricht damit all diejenigen an, die in eine fesselnde Story eintauchen möchten. Die sechsteilige Serie (Regie: Mia Spengler) ist der diesjährige ARD-Beitrag zu den Berlinale Special Series.Vom Schwarzwald in den Norden geht es mit den "Friesenjunkies" (ARD Degeto/ radiobremen/ hr), aus der Feder von Emil und Oskar Belton. Der unverkennbare Stil der kreativen Brüder ("Die Discounter", "Intimate") zeigt sich auch in der Serie rund um die Entzugsklinik Isebek auf Sylt, in der sich Prominente, Millionäre und ganz normale Menschen zum luxuriösen Entzug treffen.Die achtteilige Serie wird, wie auch "All Heroes Are Bastards" und "House of Yang", noch in diesem Jahr in der ARD Mediathek zu sehen sein.Pressekontakt:ARD Degeto FilmMyriam ThieserTel.: 069/1509-420E-Mail: myriam.thieser@degeto.deOriginal-Content von: ARD Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43013/6216562