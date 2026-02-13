Die Jahresinflation ist in den USA im Januar 2026 auf etwa 2,4 Prozent gesunken, nach 2,7 Prozent im Dezember 2025. Die jährliche Inflation in den USA, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), sank im Januar auf 2,4 Prozent, nach 2,7 Prozent im Dezember, wie das US Bureau of Labor Statistics (BLS) am Freitag mitteilte. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Januar im Monatsvergleich um 0,2 Prozent, nach einem Anstieg von 0,3 Prozent im Dezember. Der Kern-VPI, der die schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, legte im Jahresvergleich um 2,5 Prozent zu und entsprach damit den Analystenprognosen. Der US-Dollar-Index (USD) gab nach den Inflationsdaten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE