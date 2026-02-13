Anzeige
Freitag, 13.02.2026
Die Kommerzialisierung der räumlichen Intelligenz in Billionen-Märkten beginnt jetzt
WKN: A41MHW | ISIN: CA8629461002
ACCESS Newswire
13.02.2026 15:02 Uhr
179 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Tarvis Advises on Best Practice Strategy as Norman Spencer Law Group PCExpands Focus on CPA Licensing, Compliance, and Regulatory Defense Matters

ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / February 13, 2026 / Norman Spencer Law Group PC has expanded its focus on legal representation for Certified Public Accountants, accounting firms, and professionals working in corporate and non-public practice roles who are addressing licensing, compliance, audit-related, and regulatory matters, including Certified Public Accounting license defense, with strategic advisory support from Tarvis.

The expansion reflects broader changes within the accounting profession, including evolving employment models, increased regulatory oversight, and heightened scrutiny of licensing and compliance obligations. These shifts have contributed to a rise in regulatory inquiries, audits, and administrative proceedings affecting CPAs and accounting firms nationwide.

"Accounting professionals are navigating a regulatory environment that looks very different from even a decade ago," said Karin Barth, Director of Operations at Tarvis. "As roles diversify and oversight increases, firms are responding by sharpening how they communicate their regulatory focus and how they support professionals facing compliance questions."

Norman Spencer Law Group PC provides legal guidance and representation in matters involving CPA licensing status, renewal and continuing education requirements, firm registration obligations, audit-related reviews, and regulatory investigations. The firm's work emphasizes regulatory accuracy, clear communication, and long-term professional considerations.

Many CPAs now work outside traditional public accounting environments, creating uncertainty around licensing requirements, credential use, and reporting obligations. Administrative oversights or misunderstandings of these obligations can lead to inquiries or enforcement actions by state education departments and regulatory authorities.

The firm also represents accounting firms in registration and administrative compliance matters and assists clients responding to audit reviews and disciplinary proceedings. In addition to responding to active regulatory matters, the firm provides compliance-oriented guidance aimed at helping professionals and firms better understand regulatory expectations before issues arise.

Tarvis advised on best practice strategy and communications positioning related to the firm's expanded regulatory focus.

About Norman Spencer Law Group PC

Norman Spencer Law Group PC provides legal representation to professionals and businesses in regulatory, compliance, and administrative matters, including professional licensing and regulatory inquiries. Learn more at nycriminallawyers.com

About Tarvis

Tarvis is a consulting and communications firm that works with professional service organizations and subject-matter leaders on strategic positioning, industry alignment, and clear public messaging. Learn more at tarvis.com

Contact Information
Veronica Green
Communications Manager
press@tarvis.com
716-759-4636

SOURCE: Tarvis



View the original press release on ACCESS Newswire:
https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/business-and-professional-services/tarvis-advises-on-best-practice-strategy-as-norman-spencer-law-g-1137525

© 2026 ACCESS Newswire
