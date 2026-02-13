Ein amerikanisches Startup hat seine autonomen Lkw durch ein großes Software-Update verbessert. Dadurch können die Fahrzeuge jetzt auch noch weitere Strecken über einen längeren Zeitraum zurücklegen. Und hebeln damit eine Beschränkung für menschliche Fahrer:innen aus. Aurora Innovation arbeitet seit 2017 daran, autonome Fahrzeuge auf die Straßen der USA zu bringen. Das Startup aus Pittsburg, Pennsylvania, konzentriert sich dabei vornehmlich auf Lkw, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
