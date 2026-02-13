Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), ein Aktionär von Gabia, Inc. ("Gabia" oder das "Unternehmen") hat förmliche Aktionärsvorschläge vorgelegt, die in die Tagesordnung der bevorstehenden 27. Jahreshauptversammlung ("AGM") von Gabia aufgenommen werden sollen, und zu strengeren Unternehmensführungspraktiken aufgerufen, um die anhaltende Unterbewertung des Unternehmens anzugehen.

Align Partners vermerkte, dass Gabia angesichts der Tatsache, dass auf der diesjährigen Hauptversammlung Aktionärsvorschläge vorgelegt werden, die Corporate Governance Key Indicators der koreanischen Börse (KRX) befolgen und die Einberufung der Hauptversammlung mindestens vier Wochen vor dem Versammlungstermin veröffentlichen sollte. Align Partners unterstrich, dass die Einberufung der Hauptversammlung im vergangenen Jahr erst 16 Tage vor dem Termin erfolgt sei, sodass die Aktionäre nur begrenzt in der Lage waren, die Tagesordnung angemessen zu prüfen und ihre Stimmrechte informiert auszuüben.

Gabia gilt weithin als ein führender koreanischer Anbieter von IT-Dienstleistungen und Cloud-Infrastruktur mit einer soliden Betriebsleistung. Trotz dieser Stärken ist Align Partners der Auffassung, dass das Unternehmen weiterhin mit einer erheblichen Wertreduzierung gehandelt werde. Auf der Grundlage des Börsenschlusskurses vom 11. Februar 2026 schätzt Align Partners, dass der eigenständige Unternehmenswert der Kerngeschäftsbereiche von Gabia, abgesehen von börsennotierten Tochtergesellschaften, um rund 155,0 Milliarden KRW unter dem nach der SOTP-Methode (Sum-of-the-Parts) berechneten Wert liege. Dieser impliziert einen eigenständigen EV/EBITDA-Mehrfachwert der letzten zwölf Monate von rund dem 6,0-fachen, signifikant unter dem Peer-Durchschnittswert von etwa dem 12,0-fachen.

Align Partners betrachtet diesen Abschlag als strukturell bedingt und teilweise durch die Verwässerung des Aktionärswerts verursacht, die sich aus der Mehrfachnotierungsstruktur von Gabia ergibt. Align Partners erklärte, dass die Reaktion von Gabia trotz früherer Aufrufe zur Behebung dieses Problems unzureichend gewesen sei. Demzufolge habe Align Partners beschlossen, bei der bevorstehenden Hauptversammlung förmliche Aktionärsvorschläge zu unterbreiten.

Align Partners unterbreitete die folgenden Aktionärsvorschläge zur Abstimmung auf der Hauptversammlung 2026:

Zustimmung zur Ausschüttung einer Bardividende von 180 KRW pro Aktie.

Wahl von Board-Mitgliedern, um die Unabhängigkeit des Board of Directors zu stärken. Align Partners vermerkte, dass drei der vier Board-Mitglieder des Unternehmens mit dem Hauptaktionär verbunden seien, was die unabhängige Aufsicht begrenze. Align Partners stellte die folgenden Kandidaten auf: Bryce Jun (Vice President, Align Partners; früher Fachberater bei Morgan Stanley Investment Banking und M&A-Spezialist) als Non-Executive Director. Se-Young Choi (Executive Vice President CFO von INVENI; früher Finanzfachberater bei Samil PwC) als unabhängiges Mitglied des Board of Directors.

Zustimmung zur Vergütungsgrenze für den CEO mit dem Ziel, die Bezahlung von Führungskräften enger mit der längerfristigen Performance und Wertschaffung für die Aktionäre zu verknüpfen.

(Beratender Vorschlag) Empfehlung, dass das Unternehmen die Vergütungsrahmen für Board-Mitglieder und Führungskräfte auf eine detailliertere und transparentere Weise vorlegt.

Align Partners erklärte, dass diese Vorschläge die Unternehmensführungsaufsicht verbessern, die Transparenz steigern und das Aktionärsvertrauen in die Kapitalzuweisungsdisziplin und langfristige strategische Richtung von Gabia wiederherstellen sollten.

Weitere Einzelheiten, einschließlich des vollständigen Wortlauts der Aktionärsvorschläge erhalten Sie unter www.alignpartnerscap.com.

Über Align Partners Capital Management Inc.

Align Partners Capital Management Inc. ist eine Investmentgesellschaft, deren Schwerpunkt auf Korea liegt. Unter der Leitung von CEO Changhwan Lee nutzt Align Partners seine Expertise in den Bereichen Private Equity und Investmentbanking, um mit Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten und Ineffizienzen in der Unternehmensführung sowie den "Korea-Discount" zu beseitigen.

https://www.alignpartnerscap.com/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260212349798/de/

Contacts:

Align Partners

Sunwoo Joo

gabia_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8354