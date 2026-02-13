Anzeige
Freitag, 13.02.2026
Die Kommerzialisierung der räumlichen Intelligenz in Billionen-Märkten beginnt jetzt
WKN: 865985 | ISIN: US0378331005
Markus Weingran
13.02.2026 15:27 Uhr
KI-Angst zu hoch: Apple: 200 Milliarden $ futsch, Xioami: Jetzt auch Humanoide Roboter & SAP

Jetzt hat es auch Apple erwischt! Die Aktie erlebte den schlimmsten Tag seit April 2025. Der Kurs knickte über 5 % ein. War das erst der Anfang? Unterdessen hat sich Xiaomi eine neue Spielwiese gesucht: Humanoide Roboter Thema des Tages: KI-Ängste übertrieben Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsversprechen mehr. Sie schreibt Texte, programmiert Software, analysiert Röntgenbilder, steuert Fabriken und ersetzt Jobs, die vor wenigen Jahren noch als sicher galten. Was früher schleichend kam, passiert jetzt in rasantem Tempo. Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic treiben eine technologische Welle voran, die ganze Geschäftsmodelle umkrempelt - von Medien über Medizin bis hin zu …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
