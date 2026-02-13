Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Kommerzialisierung der räumlichen Intelligenz in Billionen-Märkten beginnt jetzt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
13.02.2026 15:33 Uhr
196 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Börse nach günstigen Inflationsdaten kaum verändert erwartet

DJ MÄRKTE USA/Börse nach günstigen Inflationsdaten kaum verändert erwartet

DOW JONES--Kaum verändert dürften die US-Börsen in den letzten Handelstag der Woche starten, nachdem Inflationsdaten günstig ausgefallen sind. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich behauptet. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar in der Gesamtrate sowohl auf Monatssicht als auch im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger stark als angenommen, in der Kernrate trafen sie aber die Konsensschätzungen. Damit dürfte die US-Notenbank wieder etwas mehr Spielraum für Zinssenkungen haben. Hoffnungen darauf waren im Wochenverlauf gedämpft worden. Denn Arbeitsmarktdaten hatten gezeigt, dass die Beschäftigungslage in den USA noch immer gut ist.

Allzu weit dürften sich die Anleger allerdings trotz der günstigen Inflationsdaten nicht vorwagen, denn in den USA steht ein langes Wochenende bevor. Die dortigen Börsen bleiben am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Eine Handelsvereinbarung zwischen den USA und Taiwan könnte die Stimmung am Freitag etwas aufhellen, ebenso wie ein Bericht, wonach geplante Beschränkungen im Handel von Technologie mit China zunächst nicht angewendet werden sollen, da beide Seiten im April ein Treffen planten.

Der Dollar legt leicht zu. Der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt sinken die Renditen nach den Preisdaten. Für die Zehnjahresrendite geht es um 2 Basispunkte auf 4,09 Prozent abwärts.

Unter den Einzelwerten an der Börse springen Applied Materials vorbörslich um rund 12 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen dank der hohen KI-Nachfrage überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Arista Networks verteuern sich um 7,4 Prozent. Das Unternehmen hat mit Quartalszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

Auch die Quartalszahlen von Airbnb sind überraschend gut ausgefallen, was der Aktie zu einem Plus von 5,6 Prozent verhilft. Für Expedia geht es dagegen um 5 Prozent abwärts, obwohl das Unternehmen ebenfalls besser abgeschnitten hat als erwartet. Analysten sorgen sich jedoch, dass KI Online-Reisebüros vollständig ersetzen könnte.

Der Goldpreis tendiert etwas fester, gestützt durch Zinssenkungsfantasie. Niedrigere Zinsen machen das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiver. Anleger nutzten überdies die Verluste vom Vortag zum Einstieg, heißt es. Die Ölpreise zeigen sich gut behauptet. Übergeordnet bremsten Befürchtungen eines Überangebots, so Marktteilnehmer. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mi, 17:14 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1864    -0,1%   1,1872     1,1858  +1,0% 
EUR/JPY          181,72    +0,2%   181,32     181,99  -1,6% 
EUR/CHF          0,9124    -0,0%   0,9124     0,9160  -1,9% 
EUR/GBP          0,8713    -0,0%   0,8714     0,8694  -0,1% 
USD/JPY          153,17    +0,3%   152,71     153,47  -2,6% 
GBP/USD          1,3616    -0,0%   1,3621     1,3639  +1,1% 
USD/CNY          6,9388    +0,1%   6,9346     6,9428  -1,3% 
USD/CNH          6,9060    +0,1%   6,8982     6,9146  -1,1% 
AUS/USD          0,7054    -0,5%   0,7087     0,7111  +6,2% 
Bitcoin/USD       67.119,05    +1,3% 66.250,35   67.086,90 -25,7% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,74    62,65   +0,1%      0,09  +9,6% 
Brent/ICE          67,64    67,52   +0,2%      0,12 +11,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.977,55   4.926,50   +1,0%     51,05 +13,9% 
Silber           78,54    75,18   +4,5%      3,36  +5,4% 
Platin          1.723,34   1.690,01   +2,0%     33,33  -3,6% 
Kupfer            5,75     5,79   -0,6%     -0,03  +2,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 08:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.