DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 14. bis Montag, 16. Februar (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 14. Februar 2026 *** 17:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Münchner Sicherheitskonferenz *** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller erhält staatliche Auszeichnung - DE/Treffen der G7-Außenminister S O N N T A G, 15. Februar 2026 *** 10:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu europäischer Wettbewerbsfähigkeit bei Münchner Sicherheitskonferenz M O N T A G, 16. Februar 2026 *** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,4% gg Vq zuvor: -0,4% gg Vq *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj 15:00 BE/Treffen der Eurogruppe, *** 18:40 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Neujahrsempfang der American Chamber of Commerce - Börsenfeiertag: USA, China, Korea, verkürzter Handel in Singapur ===

