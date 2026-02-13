Anzeige
WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Februar (8. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Februar (8. KW) 

=== 
M O N T A G, 16. Februar 2026 
*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember 
  15:00 BE/Treffen der Eurogruppe, 
*** 18:40 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Neujahrsempfang der 
     American Chamber of Commerce 
***   - BE/Treffen der Eurogruppe 
***   - Börsenfeiertag: China, Korea, USA, Verkürzter Handel in Singapur 
 
D I E N S T A G, 17. Februar 2026 
  07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis 
  07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, vorläufiges Ergebnis 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im 
     Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar 
  17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis 
*** 18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede zu Arbeitsmarkt und KI 
  20:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft 
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H 
 
    - BE/Ecofin-Treffen 
    - Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur 
 
M I T T W O C H, 18. Februar 2026 
  00:50 JP/Handelsbilanz Januar 
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des 
     geldpolitischen Rats 
  07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember 
  10:00 FR/Carrefour SA, Kapitalmarkttag und Strategieplan 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 
     5,5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar 
  18:00 FR/Orange SA, Jahresergebnis 
*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der Brandenburgischen 
     Akademie der Wissenschaften 
*** 19:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Veranstaltung des Exchequer Club of Washington 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 
  22:00 US/Booking Holdings Inc, Jahresergebnis 
  22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q 
 
    - Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur 
 
D O N N E R S T A G, 19. Februar 2026 
*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 BI-PK) 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis und Strategie-Update 
     (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis und Ausblick 2026 
     (09:00 BI-PK) 
  07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis 
  07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q 
  07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategieupdate 2030 
  07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und Jahr 2025 
*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis 
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H 
*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember 
*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission zu 
     digitalem Euro 
  12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar 
*** 15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK) 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA), Vorwoche 
*** 23:05 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Konversation mit stellvertretendem 
     Vorsitzenden von Goldman Sachs und ehemaligen Präsident der Federal 
     Reserve Bank of Dallas, Kaplan 
 
    - Börsenfeiertag: China 
 
F R E I T A G, 20. Februar 2026 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Januar 
*** 01:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des 
     Wolfgang Friedmann Memorial Award 2026 
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis 
*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator 
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 15:45 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Teilnahme an moderierter Diskussion mit 
     Chefredakteur des Birmingham Business Journal 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für 
     Bankkredite (LPR) 
    - Börsenfeiertag: China 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 09:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
