WOCHENVORSCHAU/23. Februar bis 1. März (9. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/23. Februar bis 1. März (9. KW) 

=== 
M O N T A G, 23. Februar 2026 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 10:00 IT/Enel SpA, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2028 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), Januar 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember 
*** 18:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des 2026 
     Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award 
*** 22:30 US/JP Morgan Chase & Co, Company Update 2026 
 
    - Börsenfeiertag: China, Russland, Japan 
 
D I E N S T A G, 24. Februar 2026 
  05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und 
     Update Business Plan 
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis 
  07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar verarbeitende Industrie 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar 
  09:00 AT/Wienerberger AG, Kapitalmarkttag mit Earnings-Call GJ 2025 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q 
*** 15:00 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Interview mit Marketplace 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar 
  22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q 
 
***   - US/Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation 
 
M I T T W O C H, 25. Februar 2026 
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis 
     (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Nordex SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis (14:00 Earnings-Call) 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht 
*** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Jahresergebnis 
  08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q4 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März 
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2025 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar 
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis 
  09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis 
  10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im 
     Volumen von 1 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
*** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  18:30 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q 
 
***   - NL/ASML Holding NV, Geschäftsbericht 
    - CN/Sitzung des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses 
 
D O N N E R S T A G, 26. Februar 2026 
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
  05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis 
*** 06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis 
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis 
     (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis 
  07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis 
*** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis 
*** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum vorläufigen Jahresergebnis 
*** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV 
  10:00 DE/Douglas AG, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis 
*** 12:00 EU/EZB, Jahresabschluss 2025 
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar 
  18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis 
 
***   - DE/SAP SE, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag 
 
F R E I T A G, 27. Februar 2026 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Tokio Februar 
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 
  06:55 DE/Alzchem Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (14:00 Earnings-Call) 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/NLT CHECK, Import-/Exportpreise Januar 
  08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 4Q 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
  08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar 
*** 10:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, HV 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Februar 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Februar 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Februar 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar 
*** 16:00 US/Bauausgaben November/Dezember 
 
***   - DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Geschäftsbericht 4Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 09:05 ET (14:05 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
