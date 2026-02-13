DJ WOCHENVORSCHAU/23. Februar bis 1. März (9. KW)

=== M O N T A G, 23. Februar 2026 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 10:00 IT/Enel SpA, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2028 *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI), Januar *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember *** 18:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des 2026 Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award *** 22:30 US/JP Morgan Chase & Co, Company Update 2026 - Börsenfeiertag: China, Russland, Japan D I E N S T A G, 24. Februar 2026 05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und Update Business Plan *** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar verarbeitende Industrie *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar 09:00 AT/Wienerberger AG, Kapitalmarkttag mit Earnings-Call GJ 2025 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q *** 15:00 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Interview mit Marketplace *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q *** - US/Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation M I T T W O C H, 25. Februar 2026 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis (14:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H *** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Jahresergebnis 08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q4 *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2025 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis 10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis 18:30 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q *** - NL/ASML Holding NV, Geschäftsbericht - CN/Sitzung des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses D O N N E R S T A G, 26. Februar 2026 *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis *** 06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis *** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis *** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis *** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum vorläufigen Jahresergebnis *** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV 10:00 DE/Douglas AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis *** 12:00 EU/EZB, Jahresabschluss 2025 *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis *** - DE/SAP SE, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag F R E I T A G, 27. Februar 2026 *** 00:30 JP/Verbraucherpreise Tokio Februar *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 06:55 DE/Alzchem Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (14:00 Earnings-Call) 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/NLT CHECK, Import-/Exportpreise Januar 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 4Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar *** 10:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar *** 16:00 US/Bauausgaben November/Dezember *** - DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Geschäftsbericht 4Q ===

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.