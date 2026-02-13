Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der US-Konsumentenpreise im Berichtsmonat Januar offenbaren einen völlig unproblematischen Anstieg um 0,2% M/M, so die Analysten der Nord LB.Damit falle die Jahresrate nun bereits auf einen Wert von lediglich 2,4%. Die Kernrate habe erwartungsgemäß um 0,3% M/M angezogen. Die von einigen Beobachtern zwischenzeitlich beim Blick auf die Vereinigten Staaten befürchtete Inflationskatastrophe bleibe somit weiterhin aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
