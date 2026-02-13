© Foto: Mercedes-BenzMercedes-Benz, Siemens, Fedex und Hermes: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.JPMorgan hebt das Kursziel für Siemens an Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 300 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe einen unerwartet starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnet, schrieb Phil Buller am Donnerstag in seinem Resümee. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27. UBS hebt das Kursziel für Hermes an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2260 auf 2310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal seien ein …Den vollständigen Artikel lesen
