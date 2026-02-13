Ein nervöses Marktumfeld, monatelange Seitwärtsphase - und trotzdem zweistellige Gewinne: Trader Christian Scheid erklärt, wie er Volatilität tradet, Rückschläge einordnet und welche Branchen er 2026 besonders spannend findet. Nervöse Märkte, politische Schlagzeilen, hohe Volatilität - und dann auch noch monatelang Seitwärts: Für Trader ist das kein Grund zu jammern, sondern ein Stresstest für die eigene Methode. Christian Scheid blickt auf den Start ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE