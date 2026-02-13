BERLIN, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Valentinstag ist eine Zeit, um die Liebe, Verbundenheit und die Momente zu feiern, die mit unseren Liebsten wirklich zählen. Wir bei Proscenic glauben, dass ein glückliches Zuhause ein sauberer, komfortabler und harmonischer Ort ist, an dem Beziehungen aufblühen können. Zu diesem Valentinstag präsentieren wir den Saug- und Wischroboter Q20Plus, der das Reinigen vereinfacht und Ihnen mehr Zeit für die Liebe gibt.

Mehr Zeit für die Liebe. Weniger Zeit für das Putzen.

Der Q20Plus wurde mit Funktionen entwickelt, die auf den realen Nutzen für den Anwender fokussiert sind. Seine automatische Staubabsaugung reduziert die täglichen Pflichten und minimiert manuelle Eingriffe. Da das Leeren des Staubbehälters für viele europäische Nutzer das größte Hindernis darstellt, übernimmt der Q20Plus dies automatisch, sodass die Reinigung fast unbemerkt im Hintergrund abläuft.

Ausgestattet mit stabiler Lasernavigation auf Basis ausgereifter DTOF-Technologie, vermeidet der Q20Plus Hindernisse, bleibt nicht stecken und reduziert unnötige Wiederholungen.

Im Gegensatz zu komplexer KI-Navigation ist dieses System auch in älteren oder dicht möblierten Wohnungen - ein typisches Szenario in Europa - absolut zuverlässig. Sein kompaktes 306-mm-Gehäuse erreicht mühelos Bereiche unter Möbeln und navigiert mit kleinem Wendekreis durch enge Ecken. Jede Designentscheidung dient dem effizienten Einsatz im echten Haushalt.

Durch diese Innovationen ermöglicht der Q20Plus Paaren und Familien, Zeit zurückzugewinnen. Ohne die Last stundenlangen Putzens können Sie sich auf gemeinsame Mahlzeiten oder Filme in einem makellosen Zuhause konzentrieren. Proscenic ist überzeugt, dass Technologie dem Menschen dienen sollte - effizient, zuverlässig und durchdacht.

Schenken Sie diesen Valentinstag ein stressfreies Umfeld. Bestellen Sie Ihren Q20Plus Saug- und Wischroboter noch heute für ein harmonisches Zuhause. Lassen Sie Proscenic Ihnen helfen, die Liebe auf praktische Weise zu feiern.

Verfügbarkeit: Das Produkt ist über den Proscenic Amazon Store, offiziellen Proscenic-Website,direkt bei Amazon.de sowie bei OTTO erhältlich.

https://www.amazon.de/stores/proscenic/page/D53F96AF-E0B7-4EE6-8493-2B4F1E00BE65

https://www.amazon.de/stores/page/5EDE2C38-854B-40ED-95DD-14E4B4EE6514?ingress=0&visitId=cdf6abee-7065-472c-a261-4554a9630d85

https://www.amazon.de/dp/B0FX2TV75Z?maas=maas_adg_8ED4DEC0E957F0C22CCEC7944D555122_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas

https://www.otto.de/p/proscenic-saugroboter-q020plus-saugroboter-10000pa-mit-wischfunktion-3-in-1-40-w-mit-beutel-lidar-navigation-ai-hinderniserkennung-90-tage-ohne-staubentsorgung-S0GG30VP/



https://www.proscenic.com/de/products/proscenic-q20-plus?utm_source=techreview&utm_medium=pr_article&utm_campaign=q20_valentine

Ansprechpartner für die Presse:

Ansprechpartnerin: Cisy Yang

E-Mail: marketing.de@proscenicmkt.com

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca975eb2-820b-4d8c-8783-284f8f314845/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70a0f394-2cd9-42d6-8180-1a021df41344/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/71063779-9d09-4665-900f-55a5514a1d34/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e07c8f26-cc22-4398-a89b-72c21a1745b8/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e81f8adb-97d1-4d17-9c0a-f53a7dd8f34c/de

