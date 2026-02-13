Kupfer ist gefragter denn je und dies spiegelt sich wenig überraschend auch in den gegenwärtigen Rekordpreisen wider. Allerdings ist mit Blick auf den Chartverlauf eine gewisse Ermüdung erkennbar. Die Rahmenbedingungen Während KI-Rechenzentren immer mehr Strom verschlingen und sich ihr Energiebedarf in wenigen Jahren verdoppeln dürfte, gerät Kupfer zunehmend in den Fokus der Märkte und auch von Spekulation. Wer vom KI-, E-Mobilitäts- und Atomkraft-Boom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de