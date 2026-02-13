Bonn (ots) -Das südliche Afrika wird seit Wochen von schweren Tropenstürmen und anhaltenden Niederschlägen heimgesucht. Bisher haben diese Extremwettereignisse vor allem in Mosambik und Madagaskar schwere Schäden verursacht. Hilfsorganisationen aus dem Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" erwarten aufgrund meteorologischer Vorhersagen noch bis Ende März eine anhaltend bedrohliche Lage für die Bevölkerung in dieser Region.Katastrophale Bedingungen in Mosambik - Gefahr von Cholera-AusbreitungStarkregen und Hochwasser haben bereits jetzt in Mosambik ganze Ernten vernichtet, hunderte Häuser zerstört und hunderttausende Menschen in Not gebracht. Viele Familien mussten ihre Häuser verlassen und haben aktuell keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Nahrung oder medizinischer Versorgung. Die Regierung des ostafrikanischen Landes hat den landesweiten Notstand ausgerufen. Die Lage hat sich zuletzt infolge weiterer Zyklone noch verschärft. Durch die massiven Überschwemmungen sind die Versorgung mit sauberem Trinkwasser und hygienischen Bedingungen in den betroffenen Regionen sehr schlecht. Es besteht die Gefahr einer Verbreitung lebensbedrohlicher Krankheiten - wie Cholera. "Über unsere Bündnisorganisationen müssen wir den hunderttausenden Betroffenen jetzt schnelle und koordinierte Hilfe zukommen lassen", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin bei "Aktion Deutschland Hilft".Organisationen leisten Nothilfe in Mosambik und prüfen weitere EinsatzmöglichkeitenDer Bedarf an Unterstützung für die von den Überschwemmungen betroffenen Menschen ist besonders in Mosambik - einem der ärmsten Länder der Welt - immens. Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" haben Teams in die betroffenen Regionen in der Mitte und dem Süden des Landes entsandt, um die dringendsten Bedarfe zu ermitteln und konkrete Nothilfe zu leisten. Der ASB ist mit Unterstützung lokaler Partner vor Ort, um erste Hilfsgüter zu verteilen. Zudem werden sich in der nächsten Woche zwei Notfallteams (FAST) von Deutschland aus in die vom Hochwasser besonders betroffenen Gebiete in Mosambik aufmachen. Weitere Hilfsmaßnahmen im Bündnis laufen an. So hat ADRA seinen "Nationalen Notfallplan" aktiviert und unterstützt besonders betroffene Familien in der Provinz Gaza nördlich der Hauptstadt Maputo mit Gutscheinen, die sie bei lokalen Händlern für dringend benötigte Waren einlösen können. Parallel entsendet ADRA Fachkräfte in die besonders betroffenen Gebiete, die sich an gemeinsamen Schadens- und Bedarfsanalysen beteiligen und aktuelle Informationen sammeln. CARE hat mit der Verteilung von ersten Hilfsgütern und Bargeldhilfen begonnen. Eine Ausweitung der Hilfen ist geplant. Auch die Johanniter sind bereits vor Ort und werden etwa 1.500 Haushalte mit Lebensmitteln versorgen, Latrinen und Bohrlöcher reparieren sowie Hygiene-Kits, Moskitonetze und Saatgut verteilen.Mehr über die Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/zyklon-suedliches-afrika-jetzt-spenden/)."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis der Hilfsorganisationen, nimmt für die von dem Extremwetter betroffenen Menschen im südlichen Afrika Spenden entgegen.Spenden-Stichwort: "Zyklon südliches Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6216637