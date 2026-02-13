Seit dem 1. Januar 2026 gilt im Schweizer Kanton St. Gallen eine neue Motorfahrzeugsteuer. Doch das neue Bonus-Malus-System trifft E-Autos härter als Benziner. Es benachteiligt E-Autos durch höhere Tarife wegen Batteriegewicht und Motorleistung. Die Besteuerung von Elektroautos in der Schweiz ist ziemlich unübersichtlich, schließlich gibt es neben einer Automobilsteuer von vier Prozent beim Kauf eines Neuwagens auch noch eine Motorfahrzeugsteuer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
