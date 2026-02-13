Zweistellige Verluste seit Jahresbeginn: Die Rotation aus Wachstumswerten setzt das spekulative Segment massiv unter Stress. Aktien aus dem Bereich Quantencomputing stehen weiter unter Druck. Am Donnerstag verzeichnete die Branche angesichts einer breiten Risikoaversion bei spekulativen Technologiewerten erneut deutliche Verluste im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Damit verschärft sich ein ohnehin schwacher Jahresauftakt: Die meisten Titel liegen seit Jahresbeginn zweistellig im Minus. Besonders auffällig ist die steigende Baisse-Positionierung. Laut Daten von S3 Partners mit Stichtag 30. Januar weist Quantum Computing ein Short-Interesse von 21,89 Prozent auf und zählt …Den vollständigen Artikel lesen
