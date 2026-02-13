© Foto: Laura Brett - Sipa USAPeter Schiff attackiert das auf Pump finanzierte Bitcoin-Modell von Strategy. Steigende Short-Positionen verschärfen den Druck auf Michael Saylors Bitcoin-Imperium.Peter Schiff hat erneut gegen Michael Saylors Bitcoin-Strategie ausgeteilt und dabei eine drastische Kursmarke ins Spiel gebracht. Mit Blick auf den langfristigen Chart erklärte der bekannte Gold-Befürworter auf X: "Wenn man sich den langfristigen Bitcoin-Chart ansieht, scheint es, als würde es eine erste Unterstützung bei etwa 10.000 US-Dollar geben." Zugleich griff er Saylors Plan an, im Falle stark fallender Kurse Schulden zu refinanzieren, um weiter Bitcoin zu kaufen. Er stellte provokant die Frage, ob "noch jemand Saylor …Den vollständigen Artikel lesen
