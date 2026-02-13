Die Aktie des Münchner Triebwerkbauers MTU Aero Engines schießt am Freitagnachmittag mit einem Plus von zeitweise knapp fünf Prozent an die DAX-Spitze. Auslöser für den Kurssprung sind die Zahlen des französischen Partners Safran. Diese und der deutlich besser als erwartete Ausblick sorgen für Optimismus.Die Aktie des französischen Triebwerksherstellers Safran springt am Freitag in Paris um in der Spitze mehr als neun Prozent auf ein neues Rekordhoch. Auslöser sind starke Zahlen und ein angehobener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
