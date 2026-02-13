MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine rekordverdächtige Demonstration soll in München nach Veranstalterangaben ein Schlaglicht auf die Menschenrechtslage im Iran werfen. 100.000 Teilnehmer hat der Verein The Munich Circle für seinen Protest gegen die iranische Regierung am Samstag auf der Theresienwiese (12.00 Uhr) angemeldet. Wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) in München mitteilt, sind etliche weitere Demonstrationen angekündigt.

Die Groß-Demo trägt den Titel "Menschenrechte und Freiheit für Iran. Internationale Solidarität mit dem iranischen Volk". Der Zeitpunkt während der Münchner Sicherheitskonferenz sei für die Versammlung bewusst gewählt worden, teilten die Veranstalter mit. Da zu der Konferenz politische und sicherheitspolitische Entscheidungsträger aus aller Welt anreisten, hieß es.

Für das Wochenende sind laut KVR mehr als 15 weitere Versammlungen in Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz angemeldet worden.

Beeinträchtigungen im Verkehr



Die zahlreichen Proteste in der Stadt bedeuten nicht nur für die Polizei erhöhten Aufwand, sondern auch Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehr in München. Das Tagungshotel Bayerischer Hof im Stadtzentrum ist ohnehin eine Hochsicherheitszone mit Straßensperren und Polizeikontrollen.

Die Münchner Sicherheitskonferenz (13. bis 15. Februar) gilt als weltweit wichtigstes Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Nach Angaben der Konferenzleitung werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister erwartet./fuw/DP/stw