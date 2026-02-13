EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung

Branicks Group AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu Frankfurt am Main, 13. Februar 2026 Presseinformation Branicks Group AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu Frankfurt am Main, 13. Februar 2026. Die heute virtuell abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung der Branicks Group AG ("Branicks"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten zugestimmt. Die Hauptversammlung hat unter Tagesordnungspunkt 1 unter Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022 die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026 zum Zweck der Gewährung von Aktien an die außenstehenden Aktionäre der VIB Vermögen AG gemäß den Bestimmungen des zwischen der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien und der VIB Vermögen AG geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags und die entsprechende Satzungsänderung beschlossen. Die außerordentliche Hauptversammlung der VIB Vermögen AG hatte dem vorgenannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bereits am 12. Februar 2026 zugestimmt. Des Weiteren hat die heutige Hauptversammlung der Branicks Group AG unter Tagesordnungspunkt 2 dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Branicks Group AG und der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien ihre Zustimmung erteilt. Die Zustimmung der Hauptversammlung der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien zu den jeweils mit der VIB Vermögen AG und der Branicks Group AG geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen wird durch die Branicks Group AG als alleiniger Kommanditaktionärin der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien am 17. Februar 2026 erteilt werden. Ferner hat die Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 3 die Verkleinerung des Aufsichtsrats der Branicks Group AG von sechs auf fünf Mitglieder und die entsprechende Änderung der Satzung beschlossen. Auf der Hauptversammlung waren rund 49,7% des stimmberechtigten Grundkapitals der Branicks Group AG vertreten. Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



