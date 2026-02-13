Der Sportartikelhersteller hat operativ ein erfolgreiches Jahr hinter sich, doch an der Börse spiegelt sich das bislang kaum wider. Trotz steigender Gewinne, Aktienrückkäufen und hoher Markenpräsenz bleibt die Aktie unter Druck. Während Analysten teils optimistisch bleiben, signalisiert der Kursverlauf weiterhin Zurückhaltung der Anleger. Entscheidend wird, ob sich eine tragfähige Kursbasis bildet oder zunächst noch niedrigere Niveaus getestet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
