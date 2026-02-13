EQS-Ad-hoc: Delticom AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Delticom AG: Auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Prognose für den Gesamtjahresumsatz unterschritten und ...



13.02.2026 / 18:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Delticom AG: Auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Prognose für den Gesamtjahresumsatz unterschritten und das operative EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne erwartet Hannover, den 13. Februar 2026 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX) ("Gesellschaft"), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, hat im Gesamtjahr 2025 auf Basis jetzt vorliegender vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen einen Konzernumsatz von 479 Mio. € erreicht und unterschreitet damit die aktuelle Prognosespanne von 490-510 Mio. € für den Umsatz im Gesamtjahr. Auf Basis des hohen Umsatzes in den ersten neun Monaten und den Abverkäufen im Oktober erfolgte im November eine Hochrechnung für das Gesamtjahr. Der Einfluss sich verstärkender Sondereffekte, drohender Zölle auf chinesische Reifen und die beginnende Kaufzurückhaltung wurden hier unterschätzt. Das operative EBITDA für das Gesamtjahr wird auf Basis des derzeitigen Kenntnisstands und vorbehaltlich der laufenden Jahresabschlussprüfung am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 19-21 Mio. € erwartet.





Über Delticom: Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und knapp 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 70 Ländern betreibt die Gesellschaft 335 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 20 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 25.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken. Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2024 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 482 Millionen Euro generiert. Zum Ende des dritten Quartals 2025 waren 107 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807). Im Internet unter: www.delti.com





