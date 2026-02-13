Mit diesen Value-ETFs haben Anleger nicht nur zuletzt eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt erzielt, darüber hinaus sind die Bewertungen hier auch sehr ansprechend, genauso wie die Dividendenrenditen. Aktuell zeigt sich an den Börsen eine deutliche Outperformance von Value-Aktien. Der MSCI World Value Factor Index hat auf Sicht eines Jahres um 22 Prozent zulegen können, der MSCI World nur um 20 Prozent. Für europäische Anleger ist die Outperformance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
