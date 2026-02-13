© Foto: wO-ChatGPTWährend andere Märkte mit Zollkriegen und politischer Unsicherheit kämpfen, feiert Brasilien immer neue Rekorde. Milliarden fließen aus den USA in Richtung Süden. Ist der Rohstoff-Riese das Sicherheitsnetz für Anleger?An der Wall Street herrscht Nervosität, doch am Zuckerhut knallen die Korken. Der brasilianische Leitindex Bovespa hat sich in der ersten Februarwoche 2026 zum weltweit am besten performenden Aktienmarkt aufgeschwungen. Mit einem Plus von 17 Prozent seit Jahresbeginn lässt Brasilien die globale Konkurrenz weit hinter sich. Einzig Bulgarien hält sich nach dem Euro-Beitritt am Jahresanfang ähnlich stark. Es ist eine Ironie der Geschichte: Während US-Präsident Donald Trump mit …Den vollständigen Artikel lesen
