CGTN AMERICA & CCTV UN: CMG präsentiert "Prelude to the Spring Festival Gala" in New York City und feiert das Jahr des Pferdes



13.02.2026 / 18:45 CET/CEST

WASHINGTON, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN gibt bekannt "CMG präsentiert Prelude to the Spring Festival Gala" in New York City und feiert das Jahr des Pferdes. China Media Group präsentiert "Prelude to the Spring Festival Gala" in New York City und markiert mit einem Abend voller kultureller Feierlichkeiten, Innovation sowie globalem Zusammenhalt die freudige Ankunft des Jahres des Pferdes. Die Vorzeigeveranstaltung "Prelude to the Spring Festival Gala", die nun im dritten Jahr in Folge stattfindet und am Freitag, 13. Februar, in Midtown Manhattan ausgerichtet wird, begrüßt hochrangige Gäste, die China, die USA sowie die Vereinten Nationen repräsentieren, und vermittelt Botschaften, die den kulturellen Austausch, die internationale Zusammenarbeit sowie die globale Einheit fördern. Das Jahr des Pferdes beginnt am 17. Februar. Das Anschauen der CMG Spring Festival Gala am Vorabend des chinesischen Neujahrs ist für Menschen in China Tradition. Die Feier gilt als kulturelles Symbol, das der Welt dabei hilft, China zu entdecken und besser zu verstehen. Die Veranstaltung "Prelude to the Spring Festival Gala" in New York City greift denselben Gedanken auf und bietet dynamische Darbietungen, die Tradition sowie Moderne miteinander verbinden. Ein Drachentanz eröffnet den Abend, später stehen Musiker und Künstler auf der Bühne, singen sowie tanzen und feiern Vielfalt sowie Harmonie. Gäste erleben zudem eine besondere Zaubershow eines Künstlers, der für großformatige Illusionen und immersive Erlebnisse bekannt ist. Die Show beinhaltet Interaktionen mit dem Publikum sowie mit sprechenden Robotern. Gezeigt wird außerdem eine herausragende Präsentation von KI-Werken aus dem globalen Einreichungsaufruf für visuelle KI-Arbeiten "Bright Future of Humanity", der im vergangenen August gestartet wurde. Junge Creator wurden eingeladen, KI für positive, zukunftsgerichtete Geschichten zu nutzen. Einer der letzten Auftritte wird eine bemerkenswerte Tai-Chi- und Kampfkunstvorführung sein, und der Abend endet mit Musik sowie einer Modenschau mit Designs, die sowohl von der Tradition als auch von der Technologie inspiriert sind. Die "Prelude to the Spring Festival Gala" 2026 wird den Gedanken des kulturellen Austauschs und des gegenseitigen Respekts widerspiegeln sowie die Bedeutung geteilter Traditionen in einer globalen Gemeinschaft unterstreichen. (Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Auftrag von CCTV verbreitet. Weitere Informationen sind beim Department of Justice, Washington, D.C. erhältlich.) Kontakt: Jose

