Anleger erleben derzeit eine Börse, die zwischen Rekorden und Unsicherheit schwankt. Martin Lück, Chefanlagestratege bei Franklin Templeton, sieht die mehrjährige Aktienrallye langsam an ihre Grenzen stoßen. "Maximale Unsicherheit" präge den Markt, bedingt durch geopolitische Spannungen und die endende Hochphase der Technologieaktien, die die Märkte in den letzten Jahren antrieben. Zweifel an den Geschäftsmodellen großer Tech-Unternehmen sorgen für nervöse Reaktionen. Ein weiteres Problem ist die zunehmende Unberechenbarkeit in der Politik. Unsicherheit, wie sie durch unvorhersehbare geopolitische Entwicklungen entsteht, sei besonders schädlich für die Märkte.
