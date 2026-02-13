© Foto: Arne Dedert - dpaNach Jahren der Stagnation sendet die deutsche Industrie Signale der Besserung. Getragen von vollen Auftragsbüchern und politischen Impulsen schwenkt Europas größte Volkswirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad.Der Optimismus stützt sich auf harte Fakten: Das vierte Quartal 2025 endete für die deutsche Industrie mit einem Paukenschlag. Ein deutliches Plus bei den Auftragseingängen von 9,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal markiert das Ende einer langen Durststrecke. Besonders ermutigend ist dabei, dass diese Dynamik nicht nur auf wenigen Großprojekten fußt, sondern auch in der Breite der Industrie ankommt. Selbst ohne Sondereffekte stiegen die Bestellungen vier Monate in Folge - ein klares …Den vollständigen Artikel lesen
