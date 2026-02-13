© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIWashington und Taipeh besiegeln ihren Zollpakt. Milliardenaufträge, sinkende Zölle und neue Investitionen sollen Lieferketten sichern und Märkte öffnen.Die USA und Taiwan haben ihr neues Handelsabkommen endgültig unterzeichnet, wie Reuters berichtete. Die Vereinbarung bestätigt einen US-Zollsatz von 15 Prozent auf Importe aus Taiwan. Im Gegenzug verpflichtet sich Taiwan, nahezu alle Zölle auf US-Waren schrittweise zu senken oder abzuschaffen. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Dokument des Büros des US-Handelsbeauftragten hervor. Der Pakt konkretisiert ein im Januar erzieltes Rahmenabkommen. Die USA senkten die ursprünglich von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle von 20 …Den vollständigen Artikel lesen
