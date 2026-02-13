BÖRSE HEUTE: Wall Street steigt nach Inflationsdaten - Nasdaq, Bitcoin & Gold im Fokus (13.02.2026)

Die Börse heute zeigt sich zum Wochenschluss freundlich. Die wichtigsten US-Indizes legen rund 0,5 - zu, während der Russell 2000 mit einem Plus von nahezu 2 - besonders hervorsticht. Hintergrund sind schwächer als erwartete Inflationsdaten aus den USA, die neue Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve wecken.

Trotz des positiven Freitags notieren die großen Indizes weiterhin spürbar unter den Niveaus vom Wochenbeginn - ein Zeichen dafür, dass die Märkte insgesamt weiterhin in einer Konsolidierungsphase bleiben.

